У передмісті Парижа уродженець Москви обезголовив шкільного вчителя нібито за демонстрацію карикатур на пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався в місті Конфлан-Сен-Онорін. Учитель історії, який показав дітям карикатури, отримав множинні ножові поранення в шию, а пізніше був обезголовлений.

Нападника в декількох вулицях від місця нападу застрелили поліцейські.

Зазначається, що йому було 18 років, і народився він в Москві.

“Сьогодні був убитий один з наших співгромадян, тому що він викладав, він вчив учнів свободи вираження думки. Наш співвітчизник піддався грубому нападу, став жертвою терористичного нападу ісламістів”, – заявив журналістам на місці нападу президент Франції Еммануель Макрон.

ЗМІ пов’язують цей інцидент з терористичним актом в редакції Charlie Hebdo, який стався 7 січня 2015 року в Парижі. Загиблий вчитель нібито показував дітям саме карикатури з сатиричного тижневика.

Нагадаємо, що зараз у Франції проходить суд у справі про терористичну атаку на Charlie Hebdo, якій передувала публікація карикатур на пророка Мухаммеда. В результаті теракту загинули 12 співробітників видання.

Звинувачення в причетності до серії терактів у Парижі в 2015 році пред’явлені 14 особам.

Після нападу в редакції Charlie Hebdo заявили, що більше не публікуватимуть карикатури на Мухаммеда. Однак напередодні початку суду над співучасниками теракту видання все ж зробило це, після чого отримало погрози від невідомих.