Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався в місті Конфлан-Сен-Онорін. Учитель історії, який показав дітям карикатури, отримав множинні ножові поранення в шию, а пізніше був обезголовлений.
Нападника в декількох вулицях від місця нападу застрелили поліцейські.
Зазначається, що йому було 18 років, і народився він в Москві.
“Сьогодні був убитий один з наших співгромадян, тому що він викладав, він вчив учнів свободи вираження думки. Наш співвітчизник піддався грубому нападу, став жертвою терористичного нападу ісламістів”, – заявив журналістам на місці нападу президент Франції Еммануель Макрон.
ЗМІ пов’язують цей інцидент з терористичним актом в редакції Charlie Hebdo, який стався 7 січня 2015 року в Парижі. Загиблий вчитель нібито показував дітям саме карикатури з сатиричного тижневика.
Нагадаємо, що зараз у Франції проходить суд у справі про терористичну атаку на Charlie Hebdo, якій передувала публікація карикатур на пророка Мухаммеда. В результаті теракту загинули 12 співробітників видання.
Звинувачення в причетності до серії терактів у Парижі в 2015 році пред’явлені 14 особам.
Після нападу в редакції Charlie Hebdo заявили, що більше не публікуватимуть карикатури на Мухаммеда. Однак напередодні початку суду над співучасниками теракту видання все ж зробило це, після чого отримало погрози від невідомих.
- Раніше на головній вулиці міста Марселя у Франції невідомий напав з ножем на перехожих. Принаймні двоє пішоходів отримали поранення.