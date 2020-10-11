У місті Шампіньї-сюр-Марн, що в 13 км від Парижа, близько 40 невідомих, озброєних арматурою і петардами, у ніч на неділю напали на поліцейську дільницю.

Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції у Twitter.

У поліцейській дільниці розбиті вікна, пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Травмованих немає.

У поліції повідомили, що поруч з ділянкою було виявлено вісім мінометів. Інцидент почався незадовго до півночі і тривав годину.

Поки ніхто з нападників не затриманий. Причини нападу встановлюються.

VAL-DE-MARNE : Le commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué cette nuit par des dizaines d’individus, à coups de barres de fer et de tirs de mortier d’artifice. Cinq véhicules ont été dégradés et des fenêtres brisées (Europe 1).pic.twitter.com/fcr8dT5XxP — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 11, 2020

Поліцейську дільницю Шампіньї-сюр-Марн вже кілька разів піддавався подібним нападам, зокрема, в квітні минулого року і навіть в 2018 році. Двоє поліцейських з Шампіньї були жорстоко побиті під час святкування Нового року на початку 2018 року.