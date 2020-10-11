Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції у Twitter.

У поліцейській дільниці розбиті вікна, пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Травмованих немає.

У поліції повідомили, що поруч з ділянкою було виявлено вісім мінометів. Інцидент почався незадовго до півночі і тривав годину.

Поки ніхто з нападників не затриманий. Причини нападу встановлюються.

Поліцейську дільницю Шампіньї-сюр-Марн вже кілька разів піддавався подібним нападам, зокрема, в квітні минулого року і навіть в 2018 році. Двоє поліцейських з Шампіньї були жорстоко побиті під час святкування Нового року на початку 2018 року.