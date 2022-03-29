Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

Він повідомив, що вибухи сталися у селі Красний Октябрь Бєлгородської області. Жертв і постраждалих серед жителів населеного пункту немає, також немає руйнувань на території Красного Октября, заявив Гладков.

У росЗМІ заявили, що внаслідок інциденту постраждало четверо силовиків. Причиною вибухів попередньою назвали “людський фактор”.