Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.
Він повідомив, що вибухи сталися у селі Красний Октябрь Бєлгородської області. Жертв і постраждалих серед жителів населеного пункту немає, також немає руйнувань на території Красного Октября, заявив Гладков.
У росЗМІ заявили, що внаслідок інциденту постраждало четверо силовиків. Причиною вибухів попередньою назвали “людський фактор”.
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