Про це Подоляк написав у Twitter.
Попри паузу, радник Єрмака анонсував продовження переговорів із російською стороною.
“У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…”, – написав він.
Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав їх “важкими переговорами”.
За словами Подоляка, четверта серія перемовин проходить віртуально, а не особисто, з українською переговорною групою в Києві. Більше деталей Михайло Подоляк поки що не надав.
- Нагадаємо, у перемовинах між Україною та Росією виступити посередником погодився Ізраїль. Наразі із країною триває діалог стосовно гуманітарної допомоги.