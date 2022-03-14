Про це Подоляк написав у Twitter.

Попри паузу, радник Єрмака анонсував продовження переговорів із російською стороною.

“У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…”, – написав він.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав їх “важкими переговорами”.

За словами Подоляка, четверта серія перемовин проходить віртуально, а не особисто, з українською переговорною групою в Києві. Більше деталей Михайло Подоляк поки що не надав.