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У переважній більшості регіонів сьогодні дощі та грози: прогноз погоди на 2 серпня

У вівторок, 2 серпня, майже всю територію України накриють дощі та грози. Винятком стануть лише низка областей на заході України, де буде сонячно і без опадів.

Вівторок, 2 серпня 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх західних регіонах сьогодні без опадів, за винятком Хмельницької області де очікується невеликий дощ. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +23…+26 градусів. Найтеплішим західним регіоном буде Закарпаття – +27…+29.

Центральні області України накриють дощі та грози. Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від +23 до +26 градусів. Трохи тепліше лише на Черкащині +25…+27.

На півночі також пройдуть дощі та гримітиме гроза. Температура повітря – +24…+27 градусів.

Дощі та грози накриють й східні регіони України. На стовпчиках термометрів від +24 до +27 градусів, а на Луганщині температура повітря підніметься до +29.

Не оминуть грозові дощі і південну частину України. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів, а на Миколаївщині – +27…+29.

У Києві 2 серпня очікуються дощі і грози. Температура повітря від +25 до +27 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 2 серпня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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