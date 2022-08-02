У переважній більшості регіонів сьогодні дощі та грози: прогноз погоди на 2 серпня

У вівторок, 2 серпня, майже всю територію України накриють дощі та грози. Винятком стануть лише низка областей на заході України, де буде сонячно і без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх західних регіонах сьогодні без опадів, за винятком Хмельницької області де очікується невеликий дощ. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +23…+26 градусів. Найтеплішим західним регіоном буде Закарпаття – +27…+29.

Центральні області України накриють дощі та грози. Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від +23 до +26 градусів. Трохи тепліше лише на Черкащині +25…+27.

На півночі також пройдуть дощі та гримітиме гроза. Температура повітря – +24…+27 градусів.

Дощі та грози накриють й східні регіони України. На стовпчиках термометрів від +24 до +27 градусів, а на Луганщині температура повітря підніметься до +29.

Не оминуть грозові дощі і південну частину України. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів, а на Миколаївщині – +27…+29.

У Києві 2 серпня очікуються дощі і грози. Температура повітря від +25 до +27 градусів.