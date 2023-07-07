У перший день появи нової соцмережі Threads до неї приєдналось 30 мільйонів користувачів

6 липня було запущено нову соцмережу Threads від компанії Meta. У цей же день у застосунку зареєструвалось 30 мільйонів користувачів.

Джерело: керівник компанії Meta Марк Цукерберг у своєму акаунті Threads

“Ого, 30 мільйонів реєстрацій станом на сьогоднішній ранок. Здається, це початок чогось особливого, але попереду у нас ще багато роботи, щоб створити додаток”, – написав він.

Що відомо про Threads?

Новий застосунок представили як допоміжний продукт Instagram, що дало йому вбудовану аудиторію з понад двох мільярдів користувачів і позбавило нову платформу від проблеми починати з нуля.

Керівник Instagram Адам Моссері сказав користувачам, що Threads призначений для створення “відкритої та дружньої платформи для розмов”.

Деякі фахівці вважають, що Threads може стати конкурентом для Twitter і переманити його користувачів, які незадоволені останніми змінами в цій соціальній мережі.

Додаток Threads тепер доступний для завантаження у понад 100 країнах, включаючи Велику Британію. Водночас у країнах ЄС його поки неможна завантажити через певні нормативні проблеми.