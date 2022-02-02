На південному узбережжі Перу в долині Чинча знайшли 192 шипи на стовпах, зроблені з людських хребтів. Міжнародна група дослідників припустила, що вони могли бути створені для відновлення шкоди, завданої мертвим через пограбування.

Про це повідомляє американський CNN.

Археологи помітили, що майже в кожному випадку знайдені шипи були зроблені з останків однієї людини. Для такої унікальної практики обирали дорослих і підлітків. “Хребці на стовпах”, які знайшли у великих похованнях корінних народів, відомих як “чулпас”, були створені близько між 1450 і 1650 роками. Саме тоді минуло правління імперії інків і європейська колонізація стала поширюватися по Америці.

Провідний автор дослідження Джейкоб Л. Бонджерс розповів, що цей конкретний період був бурхливим в історії долини Чинча, оскільки “епідемії та голод знищили місцевих людей”. До європейської колонізації долина Чинча була домом для Королівства Чинча з 1 000 по 1 400 рік й укладала союз з імперією інків. Проте після проникнення європейців до регіону — населення було знищено й скоротилося з 30 тисяч осіб у 1533 році до лише 979 до 1583 року.

Тоді масово грабували могили корінного населення, зазначив Бонджерс. Звідти забирали золото і срібло. У той період європейці намагалися викорінити релігійні обряди та похоронні звичаї. Дослідники припустили, що хребці створили для відновлення шкоди, завданої мертвим шляхом пограбування. Радіовуглецеве датування показує, що нарізання хребта на стовпи очерету відбулося після початкового поховання тіл.

“Ці “хребці на стовпах”, ймовірно, були створені для відновлення мертвих у відповідь на пограбування могил”, – сказав Бонгерс. “Наші результати свідчать про те, що хребці на стовпах представляють пряму, ритуалізовану та місцеву відповідь на європейський колоніалізм”.

У долині Чинча багато груп корінного населення шанували тілесну цілісність після смерті. Наприклад, сусідній народ Чінчорро розробив перші відомі методи штучної муміфікації за тисячоліття до того, як стародавні єгиптяни практикували цей похоронний обряд.

Місцеве населення спробувало врятувати все, що могло зі знищених останків мумій європейцями в районі гірських Анд, щоб створити нові ритуальні об’єкти. Хребти на очереті ймовірно відігравали важливу роль у соціальному та релігійному житті.