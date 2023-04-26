Про це повідомило повідомляє.
Перуанські археологи знайшли підлітка в підземній гробниці. Його тіло було загорнуте в похоронний одяг разом із керамікою та мотузкою.
Дослідники вважають, що хлопець жив між 1100 і 1200 роками. Підліток тому міг належати до культур Ліма або Ічма.
Спершу за 200 метрів від підлітка було знайдено першу мумію в цій місцевості, пояснила Хуаман. Також там знайшли останки восьми дітей і 12 дорослих. Очевидно, що вони були принесені в жертву приблизно 800-1200 років тому.
На місці розкопок є руїни чотирьох пірамід та інші споруди, зокрема стіни, розташовані як лабіринт. Ймовірно, місце було заселене людьми з узбережжя та високогір’я.
- Археологи, які витратили роки на розкопки стародавніх руїн Саккари, поблизу Каїра, оголосили в четвер, 26 січня, про низку великих відкриттів, що відносяться до п’ятої та шостої династій “Старого царства” Єгипту, що правили понад 4000 років тому. Одним із найважливіших був великий прямокутний вапняковий саркофаг, знайдений на дні вертикальної шахти глибиною близько 15 метрів.