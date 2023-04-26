Про це повідомило повідомляє.

Перуанські археологи знайшли підлітка в підземній гробниці. Його тіло було загорнуте в похоронний одяг разом із керамікою та мотузкою.

“Муміфікований підліток був знайдений у “хорошому стані”, – сказала археологиня, відповідальна за дослідницький проєкт, пов’язаний з Національним університетом Сан-Маркос, Йоміра Хуаман.

Дослідники вважають, що хлопець жив між 1100 і 1200 роками. Підліток тому міг належати до культур Ліма або Ічма.

Фото: UNMSM

Спершу за 200 метрів від підлітка було знайдено першу мумію в цій місцевості, пояснила Хуаман. Також там знайшли останки восьми дітей і 12 дорослих. Очевидно, що вони були принесені в жертву приблизно 800-1200 років тому.

На місці розкопок є руїни чотирьох пірамід та інші споруди, зокрема стіни, розташовані як лабіринт. Ймовірно, місце було заселене людьми з узбережжя та високогір’я.