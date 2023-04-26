У Перу археологи знайшли виявили мумію підлітка разом зі шматочками шкіри та волоссям. Знахідку датують періодом ще до епохи інків, тобто до 1438 року.

Про це повідомило повідомляє.

Перуанські археологи знайшли підлітка в підземній гробниці. Його тіло було загорнуте в похоронний одяг разом із керамікою та мотузкою.

“Муміфікований підліток був знайдений у “хорошому стані”, – сказала археологиня, відповідальна за дослідницький проєкт, пов’язаний з Національним університетом Сан-Маркос, Йоміра Хуаман.

Дослідники вважають, що хлопець жив між 1100 і 1200 роками. Підліток тому міг належати до культур Ліма або Ічма.

Спершу за 200 метрів від підлітка було знайдено першу мумію в цій місцевості, пояснила Хуаман. Також там знайшли останки восьми дітей і 12 дорослих. Очевидно, що вони були принесені в жертву приблизно 800-1200 років тому.

На місці розкопок є руїни чотирьох пірамід та інші споруди, зокрема стіни, розташовані як лабіринт. Ймовірно, місце було заселене людьми з узбережжя та високогір’я.