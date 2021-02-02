У місті Первомайськ Миколаївської області горить торговий центр "Епіцентр К". На місці події вже працюють два відділення державної пожежної-рятувальної частини.

Про це повідомляють #Букви.

У Держаній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що про пожежу у торговому центрі “Епіцентр К” на вулиці Достоєвського на спецлінію 101 повідомили 2 лютого о 12:57. Ліквідацією масштабної пожежі займаються два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, а також місцева пожежна охорона “Підгороднє”.

За попередніми даними, площа займання близько 800 квадратних метрів. Усіх відвідувачів та персонал оперативно евакуювали.

Наразі жертв та постраждалих немає. Рятувальники запевняють про відсутність загрози перекидання вогню на будівлі, які розташовані поряд.

Водночас місцеве видання Гард.City повідомляє, що ймовірного палія затримали з бензином ще до приїзду поліції. З’явилося також фото з місця затримання. Очевидно, чоловік пручався, адже на снігу видно сліди крові.

У Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області підтвердили, що дійсно затримали 37-річного чоловіка, який влаштував підпал “Епіцентру”.

“Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов до торгового центру з ножем та сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати”, – йдеться у повідомленні.

Охоронці разом зі співробітниками поліції наздогнали зловмисника та викликали поліціянтів.

Відомо, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 “Умисне знищення або пошкодження майна” та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 “Замах на вбивство”.

За ситуацією з підпалом “Епіцентру” уважно слідкують нардепи від “Слуги народу”. За інформацією #Букв, “слуги” обговорювали пожежу у фракційному чаті та ділилися фотографіями затримання палія.