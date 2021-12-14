Французький виробник автомобілів Peugeot оголосив про перехід до продажу виключно електромобілів у Європі до 2030 року.

Наміри компанії озвучила глава Peugeot Лінда Джексон в інтерв’ю Automotive News.

“Оскільки ми переходимо до нових платформ, то увесь наш модельний ряд до 2030 року в Європі буде представлено електричними авто”, — сказала Джексон.

Трансформацію компанія має намір здійснити на п’ять років раніше пропозиції ЄС про запровадження автомобілів з нульовим рівнем викидів у 2035 році.

Наразі поточний модельний ряд Peugeot на 70% електрифікований, тобто повністю електричний або гібридний. Модельний ряд представлений двома електрокарами: електричною версією моделей Peugeot 208 та 2008.

Проте, на інших міжнародних ринках автовиробник збереже автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.