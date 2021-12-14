Наміри компанії озвучила глава Peugeot Лінда Джексон в інтерв’ю Automotive News.
“Оскільки ми переходимо до нових платформ, то увесь наш модельний ряд до 2030 року в Європі буде представлено електричними авто”, — сказала Джексон.
Трансформацію компанія має намір здійснити на п’ять років раніше пропозиції ЄС про запровадження автомобілів з нульовим рівнем викидів у 2035 році.
Наразі поточний модельний ряд Peugeot на 70% електрифікований, тобто повністю електричний або гібридний. Модельний ряд представлений двома електрокарами: електричною версією моделей Peugeot 208 та 2008.
Проте, на інших міжнародних ринках автовиробник збереже автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.
- У серпні президент США Джо Байден зауважив, що до 2030 року половина продажів всіх автомобілів має бути за моделями із нульовим рівнем викидів.
- У липні німецький автомобілебудівний концерн Daimler, виробник автомобілів класу люкс Mercedes-Benz, оголосив про плани перейти на випуск електромобілів Mercedes до 2030 року.
- Автомобілебудівна компанія Ford оголосила про великі інвестиції в виробництво електромобілів в США, пообіцявши побудувати свій найбільший в історії завод в Теннессі та два акумуляторних парки в Кентуккі.