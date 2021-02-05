В американській фармацевтичній компанії Pfizer запевнили, що найближчим часом нададуть документи для реєстрації в Україні вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Вчора у нас відбувся телефонний дзвінок зі штаб-квартирою Pfizer, і ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини Pfizer в Україні. Наголошую, що вакцина буде використовуватися в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином. Нещодавно народні депутати проголосували, а президент України підписав закон, який дозволяє проводити реєстрацію вакцини проти COVID-19 за спрощеною процедурою”, – наголосив Ляшко.

Він нагадав, що перший транш вакцини Pfizer від глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в лютому в кількості 117 тисяч доз.

Санлікар уточнив, що ця вакцина відразу буде розподілена для вакцинації медичних працівників, а також працівників установ, що надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19.

Ляшко підтвердив, що вакцинація в Україні стартує в лютому, буде добровільною і безкоштовною.

Він розповів, що вакцинацію проводитимуть:

• Мобільні бригади, в складі яких – дві медсестри, лікар, реєстратор і водій (таких бригад буде близько 500). На першому етапі вони забезпечать вакцинацією “організовані професійні колективи” (медустанови, соціальні установи, військові частини).

• У пунктах щеплень, які створюються при центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Ляшко наголосив, що громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим, також будуть забезпечені доступом до безкоштовної і добровільної вакцинації в пунктах щеплень (на підконтрольній Україні території).