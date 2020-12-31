У столиці Північної Кореї, Пхеньяні, зустріли новий 2021 рік величезним натовпом на площі, не дотримуючись протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Reuters.

Натовп людей заповнив площу Кім Ір Сена північнокорейської столиці – Пхеньяну – в четвер ввечері, щоб подивитися концерт і феєрверк на честь Нового року. При цьому люди не дотримувалися протиепідемічних заходыв – багато хто був в масках, але всі стояли близько один до одного.

Проте, за словами Коліна Звірко, – кореспондента телекомпанії NK News, яка стежить за Північною Кореєю, захід виявився меншим за масштабами, ніж в попередні роки.

“Безумовно набагато менш масовий захід, ніж минулого року”, – написав він у Twitter.

Раніше влада Північної Кореї заявляла, що в країні немає підтверджених випадків коронавірусу – були протестовані тисячі людей, і уряд ввів майже повне блокування кордону та інші жорсткі заходи для запобігання спалаху.

Офіційні особи в Південній Кореї і Сполучених Штатах взяли під сумнів цю інформацію.

Варто зазначити, що першими на планеті зустріли Новий рік жителі острівної держави Кірибаті, що в Тихому океані. Він настав там о 12:00 за київським часом.

Через 15 хвилин до святкування Нового року підключився острів Чатем (Нова Зеландія). Він віддалений від основних островів Нової Зеландії й міститься в спеціальному часовому поясі.

Після цього Новий рік прийшов до Нової Зеландії.