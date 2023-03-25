У підмосковному Воскресенську, РФ сталося займання цеху металургійного заводу "Фрегат", що спеціалізується на виробництві вторинного свинцю.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу підмосковного МНС.

За даними надзвичайників, спалах стався нібито в цеху акумуляторів.

Також пропагандисти пишуть, що завод “Фрегат” є найбільшим у РФ виробником вторинного свинцю. Влітку 2022 року він буцімто припинив діяльність.

Через пожежу над заводом виникла хмара жовтого диму.

Зауважимо, що вторинний свинець отримують шляхом перетоплення залишків металобрухту.