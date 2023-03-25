Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу підмосковного МНС.
За даними надзвичайників, спалах стався нібито в цеху акумуляторів.
Також пропагандисти пишуть, що завод “Фрегат” є найбільшим у РФ виробником вторинного свинцю. Влітку 2022 року він буцімто припинив діяльність.
Через пожежу над заводом виникла хмара жовтого диму.
Зауважимо, що вторинний свинець отримують шляхом перетоплення залишків металобрухту.
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