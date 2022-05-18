Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Російські військові все частіше відмовляються від виконання наказів командування здійснювати наступ на території України. За даними воєнної розвідки України, вже кілька підрозділів мотострілецького полку відверто заявили про те, що не будуть брати участь у російсько-українській війні.
“За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори”, – зазначає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Також у повідомленні йдеться про те, що найбільш активних російських військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.
Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.
“Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності”, – додає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
- Служба безпеки України частіше перехоплює розмови того, як військові РФ саботують накази керівництва. Російські солдати відмовляються йти в наступ навіть попри погрози про ув’язнення.
- Серед особового складу армії РФ зростає кількість випадків масових бунтів. Для їхнього придушення керівництво Росії скеровує “досвідчених карателів”, але вони суттєво не впливають на ситуацію.
- Російська Федерація продовжує примусово мобілізувати жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей. Чоловіків відправляють на передову російсько-української війни, але щоб вони не втекли, їх транспортують у закритих залізничних вагонах.