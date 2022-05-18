Російські військові дедалі частіше відмовляються виконувати накази командирів та проводити активні наступальні операції на території України. Окупанти з Росії відкрито відмовляються брати участь у війні та вимагають повернути їх у пункти постійної дислокації підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські військові все частіше відмовляються від виконання наказів командування здійснювати наступ на території України. За даними воєнної розвідки України, вже кілька підрозділів мотострілецького полку відверто заявили про те, що не будуть брати участь у російсько-українській війні.

“За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори”, – зазначає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у повідомленні йдеться про те, що найбільш активних російських військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.

Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

“Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності”, – додає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.