Пілот вертольота, на якому у січні розбився п’ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Брайант, перед польотом не вживав алкоголю або наркотиків.

Про це повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на результати судмедекспертизи.

В матеріалах експертизи зазначається, що всі дев’ятеро осіб, які знаходилися на борту вертольота, миттєво загинули від отриманих травм.

У крові пілота вертольота Арі Зобаяна не знайшли слідів алкоголю або наркотиків. Водночас у крові самого Брайанта виявили препарат, який застосовується для лікування дефіциту уваги і розладів сну.

Експертиза також встановила, що досвідчений пілот Арі Зобаян, який часто літав з Брайантом, різко піднявся, і йому майже вдалося прорватися крізь хмари, коли вертоліт різко повернув ліворуч і занурився в трав’янисті дубові пагорби внизу. Коли він вдарився об землю, повітряне судно летіло зі швидкістю близько 184 миль на годину (296 км / год) і спускалося зі швидкістю понад 4000 футів на хвилину. Удар спричинив пожежу, а уламки розкидало на площу розміром з футбольне поле. Полум’я охопило уламки, але було встановлено, що опіки на тілах сталися вже після смерті.

Національна рада з безпеки на транспорті не змогла встановити причину аварії, але заявила, що у вертольота не було жодних ознак механічної несправності.