Сьогодні, 3 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Зазначається, що "гучно" було в одному зі штабів окупантів.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров у Telegram.

За його словами, зранку замість будильника, російські окупаційні війська у Мелітополі почули “бавовну”. Вибух стався близько 5 ранку в південній частині міста: “Було дуже гучно”, — додав Федоров.

Як зазначив мер, зруйнована частина захопленого росіянами Мелітопольського заводу холодильного машинобудування, де розміщувався один з основних штабів особового складу ворога.

Наразі кількість загиблих солдатів РФ уточнюють.