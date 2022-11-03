Про це повідомив міський голова Іван Федоров у Telegram.
За його словами, зранку замість будильника, російські окупаційні війська у Мелітополі почули “бавовну”. Вибух стався близько 5 ранку в південній частині міста: “Було дуже гучно”, — додав Федоров.
Як зазначив мер, зруйнована частина захопленого росіянами Мелітопольського заводу холодильного машинобудування, де розміщувався один з основних штабів особового складу ворога.
Наразі кількість загиблих солдатів РФ уточнюють.
- За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, на території тимчасово окупованого Мелітопольського району вже щонайменше три тижні перебувають білоруські військові.
- В ніч на 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунало сім потужних вибухів.