У деяких провідних європейських країнах-виробниках посуха спричиняє псування посівів та затримку посівних робіт, що може призвести до подальшого зростання цін на харчові продукти.

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що близько 60% сільської місцевості Іспанії охоплено посухою, а умови для фермерів Італії та Португалії погіршуються. Це сталося після надзвичайно сухої та теплої зими в південній і західній Європі.

Проте сильні дощі у березні та квітні підтримали решту країн Європейського Союзу. За прогнозами ЄС, виробництво зерна зросте на 8% порівняно з минулим роком.Однак, південна Європа виробляє основний обсяг фруктів та овочів.

“Посів в районі річки По традиційно починається наприкінці лютого або на початку березня, але зараз ґрунт занадто сухий. Чим більше ми будемо чекати, тим менше ми отримаємо врожаю”, — сказав Массіміліано Джансанті, голова італійської фермерської групи Confagricoltura.

За даними видання Bloomberg, тиск на підвищення цін на харчові продукти в Європі залишається стійким, навіть попри уповільнення загальної інфляції. Минулого літа спека та засуха призвели до висихання посівів кукурудзи на більшій частині континенту, а рівень води в річці По — найбільшій в Італії — знизився до мінімуму за останні 70 років.

Натомість цьогорічна посуха може зашкодити весняному врожаю таких прибуткових продуктів в Італії, як помідори та фрукти, – галузі з річним обсягом продажів у 20 млрд євро і майже 8 млрд євро експорту. Зокрема, виробництво сої та кукурудзи також опиниться під загрозою, що збільшить витрати виробників м’яса та птиці.

За даними місцевої фермерської організації, в Іспанії вже завдано незворотних втрат більш ніж на 3,5 млн гектарів незрошуваних зернових культур. Деякі горіхові сади та виноградники важко проростають, а відсутність квітів не дозволяє бджолам збирати мед.

Проте Італія намагається діяти до того, як настане літня спека. Уряд прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні заявив, що призначить керівника з надзвичайних ситуацій із водою, щоб вирішити нагальні питання.

За словами президента операторів оптового ринку Italmercati Фабіо Массімо Паллоттіні, швидка зміна температури та нестача води змінили доступність продуктів, а ціни на помідори – основний продукт місцевого раціону – зросли на 30% порівняно з 2022 роком.

Проте в інших великих виробників сільськогосподарських культур перспективи кращі: майже всі пшеничні та ячмінні поля у Франції перебувають у хорошому стані на початку сезону, хоча рівень ґрунтових вод залишається низьким. На більшій частині території Німеччини та Польщі за останні 30 днів випало вдвічі більше опадів, аніж зазвичай.

Засуха може тривати й надалі на півдні. Зокрема, очікується, що посуха збережеться в Іспанії найближчим часом.