У Південній Кореї 5-поверховий будинок обвалився на зупинку громадського транспорту, де перебував автобус із пасажирами. В результаті трагічного інциденту є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють агентства ВВС та Associated Press.

Інцидент стався у місті Кванджу, де проживає близько 1,5 млн людей.

Під час робіт зі знесення уламки 5-поверхового будинку впали на автобус, який стояв на зупинці. У транспортному засобі в той момент перебували 17 людей.

За даними офіційних осіб, щонайменше дев’ять людей загинули, ще вісім отримали серйозні поранення.

Причина обвалу поки не зрозуміла. Наразі тривають пошуки тих, хто вижив і міг опинитися в пастці.

У пожежній службі заявили, що під час робіт зі знесення будівлі всі робочі з будівельного майданчика були евакуйовані.

Дехто з них повідомив слідчим, що перед обвалом було перекрито пішохідну доріжку поблизу місця робіт.

Один із найжахливіших обвалів будівель стався в Південній Кореї в червні 1995 року. Тоді обвалився універмаг у Сеулі, внаслідок чого загинули понад 500 осіб.