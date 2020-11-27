Безсимптомні пацієнти з COVID-19 провокують спалахи нових випадків захворювань у Південній Кореї. Це значно ускладнює контроль влади країни над ситуацією з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Так, за останню добу у Південній Кореї зафіксовано 569 нових випадків коронавірусу. Це небачений показник для країни за останні дев’ять місяців. Південна Корея зараз переживає третю хвилю епідемії, але ситуація погіршується попри жорсткі заходи соціального дистанціювання.

В органах охорони здоров’я Південної Кореї зазначили, що безсимптомними є 40% від загальної кількості хворих, хоча у червні цей показник був на рівні 20-30%. За результатами досліджень, кожен п’ятий випадок заражень є безсимптомним.

Наприклад, у Китаї лише 1% із понад 70 тисяч проаналізованих випадків був безсимптомним. У Токіо близько 19% заражень у пацієнтів протікають безсимптомно.

Поки науковці не можуть відповісти, чому деякі пацієнти не відчувають симптомів коронавірусу. Однак вони є носіями хвороби. У людей, які заражаються від безсимптомних хворих, коронавірус може протікати у важкій формі.

Безсимптомних пацієнтів важче виявити, адже людина часто сама не розуміє, що інфікувалася. У холодну пору року люди проводять чимало часу у приміщеннях з поганою вентиляцією. Розповсюдження вірусу відбувається швидше.

Це створює серйозну проблему для Південної Кореї, якій вдалося стримати розповсюдження вірусу під час двох попередніх хвиль.

Цього тижня влада країни запровадила жорсткіші правила соціального дистанціювання, а також програму заохочення людей до тестувань.

Зазначається, що саме молоді люди спричиняють спалахи коронавірусу. Тому значно зросла кількість молодих пацієнтів. Третина з них потребує штучної вентиляції легень та їх стан тяжкий.