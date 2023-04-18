У Південній Кореї уряд пропонує платити по 500 доларів молодим людям, які вкрай відрізані від світу, для підтримки їхнього психологічного та емоційного стану і здорового розвитку. Допомогу планують надавати, якщо особо відірвана від зовнішнього світу певний час і відчуває помітні труднощі з життям.

Про це повідомило CNN.

Рішення оголосило Міністерство гендерної рівності та сім’ї. Згідно з дослідженням, близько 3,1% корейців віком від 19 до 39 років підпадають під опис самотніх людей, які мають труднощі з життя. Це близько 338 000 людей по всій країні.

З цього числа 40% починають свою ізоляцію в підлітковому віці. Явище спровоковане різними чинниками, зокрема фінансовими труднощами, психічними захворюваннями, сімейними проблемами чи проблемами зі здоров’ям.

Нові заходи спрямовані у межах широкомасштабного Закону про підтримку добробуту молоді. Допомога поширюється не тільки на людей, які самотні, а й тих, що не мають опікуна чи шкільного захисту, знаходяться під загрозою правопорушень тощо.

Подати заявку на участь у програмі можна в місцевому адміністративному центрі соціального захисту. Це можуть зробити опікуни, консультанти або вчителі від їх імені. Допомога передбачена молоді віком від 9 до 24 років, які живуть у родині з доходом, нижчим за середній національний дохід, який у Південній Кореї визначається приблизно як 5,4 мільйона вон (приблизно 4165 доларів) на місяць для родини з чотирьох осіб.

“Відлюдна молодь може мати уповільнений фізичний ріст через нерегулярний спосіб життя та незбалансоване харчування, і, ймовірно, постане перед труднощами, такими як депресія, через втрату соціальних ролей і затримку адаптації”, — заявили в міністерстві.

У звіті міністерства детально описали майбутні плани щодо подальших дій. Серед них були вказівки для місцевих органів влади, посилення мереж соціального захисту молоді та системи раннього виявлення. Ще передбачена більш тісна співпраця з установами соціального захисту молоді, такими як притулки чи реабілітаційні центри.

Явище подібної допомоги не є унікальним для Південної Кореї. Наприклад, у Сеулі є “Проєкт підтримки самотньої молоді”, який надає консультації з питань психічного здоров’я, розвитку хобі, робочого навчання та тренінги із життя ізольованих молодих людей.

В Японії є схожа проблема — майже 1,5 мільйона самотніх молодих людей, відомих як хікікоморі. Деякі з них виходять на вулицю лише за продуктами або для нерегулярних заходів, а інші навіть не виходять зі спальні. Фразу придумали ще в 1980-х роках. Останніми роками уряд висловлював стурбованість через цю проблему, яку погіршила пандемія COVID-19.