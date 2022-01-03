Про це повідомляє корейське видання The Korea Herald.
Попередження з’явилося після того, як столичний штаб з боротьби з пожежами та катастрофами підрахував, що понад 100 пожеж за останні три роки виникли через кішок. Багато випадків виникли через те, що пухнасті домашні улюбленці лапами вмикали електроплити.
“Цими днями продовжують надходити повідомлення про пожежі, які почалися котами”, – розповів представник департаменту Чон Гьо Чхоль. “Ми радимо власникам домашніх тварин бути особливо уважними, оскільки вогонь може широко поширитися, коли нікого немає вдома”.
У період з січня 2019 року по листопад 2021 року було зафіксовано 107 пожеж, викликаних котами. За словами чиновників, майже половина з них виникла, коли господарі були не вдома.
У зафіксованих інцидентах чотири людини постраждали. Але найчастіше самі домашні улюбленці не виживають.
Корейські чиновники рекомендують тримати легкозаймисті предмети, такі як паперові рушники, якомога далі від пристроїв для приготування їжі, щоб запобігти подібним нещасним випадкам.
А в порадах, спрямованих на безпеку домашніх тварин, Американський клуб собаківництва радить людям переконатися, що їхні вихованці не можуть отримати доступ до приладів, коли вони залишаються вдома. Експерти також рекомендують зняти ручки плити або використовувати захисні кришки на елементах керування плитою.
Але кішки – не єдині тварини, через які пожежники бігають до родин. У день Різдва 2019 року 45-річна черепаха в Ессексі (Англія) перекинула лампу на постіль і влаштувала пожежу, поки господарі були поза домом. Коли піднявся густий дим, сусіди викликали рятувальників, які врятували черепаху та загасили полум’я.
За даними Національної асоціації протипожежного захисту США, пожежі, які випадково почалися домашніми тваринами, є проблемою не лише в Південній Кореї: у Сполучених Штатах щорічно майже 1000 пожеж у будинках провокуються домашніми тваринами, хоча залишається незрозумілим, який відсоток цих пожеж спричиняють кішки.
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