Південнокорейські чиновники мають повідомлення для власників домашніх тварин у Сеулі: "Обережно, ваш кіт може спалити ваш будинок!"

Про це повідомляє корейське видання The Korea Herald.

Попередження з’явилося після того, як столичний штаб з боротьби з пожежами та катастрофами підрахував, що понад 100 пожеж за останні три роки виникли через кішок. Багато випадків виникли через те, що пухнасті домашні улюбленці лапами вмикали електроплити.

“Цими днями продовжують надходити повідомлення про пожежі, які почалися котами”, – розповів представник департаменту Чон Гьо Чхоль. “Ми радимо власникам домашніх тварин бути особливо уважними, оскільки вогонь може широко поширитися, коли нікого немає вдома”.

У період з січня 2019 року по листопад 2021 року було зафіксовано 107 пожеж, викликаних котами. За словами чиновників, майже половина з них виникла, коли господарі були не вдома.