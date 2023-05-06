Про це повідомило CNN.
Літак F-16 належав армії США. Американське угруповання базується на авіабазі Осан.
Винищувач виконував тренувальний політ зранку 6 травня, але розбився в сільськогосподарській зоні поблизу авіабази.
Пілоту успішно вдалося катапультуватися. Його шпиталізували для надання медичної допомоги. За попередніми даними, більше ніхто не постраждав.
На місці падіння літака виникла пожежа. Нині невідомо щодо причин аварії.
Військові розпочали розслідування.
- Вперше з 1980-х років атомний підводний човен ВМС США (SSBN) відвідає Південну Корею, щоб продемонструвати рішучість Вашингтона захистити країну від загрози з боку Північної Кореї.
- 26 квітня президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль провели переговори в Білому домі, аби поглибити співпрацю щодо стримування ядерної ескалації Північної Кореї на тлі занепокоєння щодо її зростаючого збройового арсеналу.