Про це повідомило CNN.

Літак F-16 належав армії США. Американське угруповання базується на авіабазі Осан.

Винищувач виконував тренувальний політ зранку 6 травня, але розбився в сільськогосподарській зоні поблизу авіабази.

Пілоту успішно вдалося катапультуватися. Його шпиталізували для надання медичної допомоги. За попередніми даними, більше ніхто не постраждав.

На місці падіння літака виникла пожежа. Нині невідомо щодо причин аварії.

Військові розпочали розслідування.