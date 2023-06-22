Джерело: Yonhap
Як пояснили у виданні, новий канал, який стане доступним вже 30 червня, буде платформою для прямої трансляції показу різних товарів для продажу.
Це стане першим випадком, коли YouTube запустить офіційний торговий канал у будь-якій країні світу.
“YouTube хоче створити інформативний та розважальний досвід покупок для всіх користувачів, у тому числі в Південній Кореї. Для цього ми можемо час від часу експериментувати з різноманітними функціями YouTube Shopping, оскільки продовжуємо наполегливо працювати над оптимізацією та доставкою заради покращення досвіду для наших користувачів”, – прокоментував офіційний представник YouTube.
Водночас у виданні нагадали, що минулого року YouTube запустив нову вкладку “Покупки” в розділі “Огляд”, що дозволяє відповідним авторам контенту позначати продукти у своїх прямих трансляціях або перераховувати продукти під своїми відео, а глядачам, своєю чергою, купувати ці продукти.
- Центр національного спротиву надав алгоритм дій з виявлення маніпулятивних каналів у соціальних мережах, зокрема у Telegram, Facebook та YouTube.
- Відеохостинг YouTube заявив, що з 26 червня платформа відмовиться від формату Stories.