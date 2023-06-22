Відеоплатформа YouTube цього місяця планує запустити перший у світі офіційний канал для шопінгу у Південній Кореї.

Джерело: Yonhap

Як пояснили у виданні, новий канал, який стане доступним вже 30 червня, буде платформою для прямої трансляції показу різних товарів для продажу.

Це стане першим випадком, коли YouTube запустить офіційний торговий канал у будь-якій країні світу.

“YouTube хоче створити інформативний та розважальний досвід покупок для всіх користувачів, у тому числі в Південній Кореї. Для цього ми можемо час від часу експериментувати з різноманітними функціями YouTube Shopping, оскільки продовжуємо наполегливо працювати над оптимізацією та доставкою заради покращення досвіду для наших користувачів”, – прокоментував офіційний представник YouTube.

Водночас у виданні нагадали, що минулого року YouTube запустив нову вкладку “Покупки” в розділі “Огляд”, що дозволяє відповідним авторам контенту позначати продукти у своїх прямих трансляціях або перераховувати продукти під своїми відео, а глядачам, своєю чергою, купувати ці продукти.