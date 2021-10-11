Пляжі в Хантінгтон-Біч знову відкрили після того, як минулого тижня з підводного трубопроводу стався витік нафти в океанські води.

Про це повідомляє агентство AP.

Проте влада як і раніше закликають відвідувачів уникати місць, де пахне нафтою, і не торкатися до забруднених нафтою поверхонь.

Нагадаємо, що в море поблизу Хантінгтон-Біч і прилеглих прибережних поселень вилилося від 25 000 галонів (95 000 літрів) до 132 000 галонів (500 000 літрів) нафти. Офіційно підтвердили витік 2 жовтня, через день після того, як жителі повідомили про запах нафти в цьому районі.

Зараз все ще розслідується причина події. Офіційні особи заявили, що трубопровід кілька місяців тому був пошкоджений якорем корабля. Тому залишається невідомим, коли з тонкою 33 сантиметрової тріщини в трубопроводі почався витік нафти.

У неділю в повітрі вже не відчувався запах нафти, і пісок на пристані Хантінгтон-Біч був чистим.

Фото: AP Photo/Amy Taxin