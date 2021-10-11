Про це повідомляє агентство AP.
Проте влада як і раніше закликають відвідувачів уникати місць, де пахне нафтою, і не торкатися до забруднених нафтою поверхонь.
Нагадаємо, що в море поблизу Хантінгтон-Біч і прилеглих прибережних поселень вилилося від 25 000 галонів (95 000 літрів) до 132 000 галонів (500 000 літрів) нафти. Офіційно підтвердили витік 2 жовтня, через день після того, як жителі повідомили про запах нафти в цьому районі.
Зараз все ще розслідується причина події. Офіційні особи заявили, що трубопровід кілька місяців тому був пошкоджений якорем корабля. Тому залишається невідомим, коли з тонкою 33 сантиметрової тріщини в трубопроводі почався витік нафти.
У неділю в повітрі вже не відчувався запах нафти, і пісок на пристані Хантінгтон-Біч був чистим.
Фото: AP Photo/Amy Taxin
- Компанія-оператор Amplify Energy Corp., що зазнала витоку у нафтопродуктів, протягом кількох годин не реагувала на попередження про можливу техногенну катастрофу та не перекрила труби, по яких паливо витікало в океан. Компанія Amplify повідомила про розлив нафти лише через 12 годин після того, як це сталося.