Законодавці Південної Кароліни прийняли закон, що дозволяє стратити засуджених до смертної кари через розстріл за відсутності смертельних ін'єкційних препаратів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що після підписання закону це буде вже четвертий штат в країні, що пропонує цей варіант в якості методу страти.

Противники такого рішення критикували нову міру як “середньовічну”, але її прихильники кажуть, що вона спрямована на “помсту від жертв”.

Закон, прийнятий палатою представників Південної Кароліни, спрямований на подолання труднощів, з якими стикаються штати при закупівлі ліків для введення препарату зі смертельною ін’єкцією.

Тепер документ буде переданий в сенат Південної Кароліни для остаточного голосування, перш ніж потрапить до губернатора-республіканця Генрі МакМастер, який пообіцяв підписати законопроєкт, як тільки він буде на його стіл.

Наразі в штаті міститься 37 засуджених до смертної кари. При цьому, законопроєкт ще може бути оскаржений в суді.

Зараз Південна Кароліна пропонує ув’язненим, засудженим до смертної кари, вибрати смерть від смертельної ін’єкції або на електричному стільці. Всі, крім трьох страчених засуджених, вибрали перше – комбінацію з трьох препаратів, яка присипляє ув’язнених, викликає параліч і потім зупиняє серце. Але ці препарати стало важче дістати, оскільки виробники і дистриб’ютори не хочуть, щоб їх продукція використовувалася для застосування смертної кари.

Згідно з Інформаційним центром щодо страти, смерть в результаті розстрілу в даний час дозволена в трьох американських штатах: Міссісіпі, Оклахома і Юта.

За даними Amnesty International, в 2020 році вісім країн стратили засуджених шляхом розстрілу. Серед них – Китай, Іран, Північна Корея, Оман, Катар, Сомалі, Тайвань і Ємен. Розстріли також були зареєстровані в останнє десятиліття в Білорусі, Індонезії, Судані та Об’єднаних Арабських Еміратах.