Про це повідомляє корейське інформаційне агентство Yonhap.

Пацієнтка з південно-східного міста Чхондо, який межує з Тегу – епіцентром спалаху, вже повернулася додому після карантину.

Зазначається, що вона стала найстаршою пацієнткою країни, яка повністю позбулася COVID-19.

Південна Корея в четвер повідомила про 104 нові випадки, які були виявлені в середу, в результаті чого загальне число випадків зараження в країні досягло 9 241.

Число загиблих в Південній Кореї становить 132 людини, при цьому, 56 пацієнтів з COVID-19 знаходяться в критичному стані.