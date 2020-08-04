У Південній Кореї в результаті сильних злив загинули 13 людей, ще 13 - пропали безвісти.

Про це пише Yonhap.

За даними Центрального штабу з протидії стихійним лихам і безпеки, станом на 6 годину ранку 4 серпня 1025 осіб з 629 сімей були змушені покинути свої будинки. Більше половини з них знаходилися в провінції Північний Чхунчхон, 391 – в Кьонгідо, 70 – в Канвондо і 9 – в Сеулі.

Водночас, затоплено вже понад 5,7 тис. га сільськогосподарських угідь.

У багатьох частинах країни наразі припинено рух по частині автомобільних і залізничних магістралей.

Синоптики попередили, що в найближчі години очікуються рекордні за своїм обсягом опади. У деяких районах Сеула, Кьонгідо і Північного Чхунчхон очікується близько 100-300 мм опадів, а в деяких районах випаде 500 мм опадів.