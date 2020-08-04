Про це пише Yonhap.
За даними Центрального штабу з протидії стихійним лихам і безпеки, станом на 6 годину ранку 4 серпня 1025 осіб з 629 сімей були змушені покинути свої будинки. Більше половини з них знаходилися в провінції Північний Чхунчхон, 391 – в Кьонгідо, 70 – в Канвондо і 9 – в Сеулі.
Водночас, затоплено вже понад 5,7 тис. га сільськогосподарських угідь.
У багатьох частинах країни наразі припинено рух по частині автомобільних і залізничних магістралей.
Синоптики попередили, що в найближчі години очікуються рекордні за своїм обсягом опади. У деяких районах Сеула, Кьонгідо і Північного Чхунчхон очікується близько 100-300 мм опадів, а в деяких районах випаде 500 мм опадів.
- У Непалі сильні зливи стали причиною сходження селей, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб.