У Південній Кореї в місті Ульсан в результаті пожежі в 33-поверховому житловому будинку постраждало 88 осіб.

Про це повідомляє місцеве агентство Yonhap.

Пожежа спалахнула близько 23:07 у четвер в комерційному і житловому будинку Samhwan. Через вітер пожежа швидко охопила всю будівлю, через що людей довелося евакуювати.

Через дві години після початку вогонь вдалося погасити, але до ранку п’ятниці сильний вітер роздмухав вугілля під алюмінієвими панелями і будівля знову спалахнула.

За інформацією влади, 88 осіб потрапили до лікарні через отруєння димом, про загиблих не повідомляється.