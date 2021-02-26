Про це пише Reuters.
Перші дози вакцини AstraZeneca почали вводити в 9 ранку (00:00 за Гринвічем) працівникам будинків престарілих та деяким пацієнтам в установах по всій країні.
У суботу влада планує почати надавати 117 000 доз вакцини, розробленої Pfizer Inc і BioNTech SE, що поставляється в рамках програми COVAX, приблизно 55 000 медичних працівників в установах по лікуванню коронавірусу.
Незважаючи на скарги на повільний початок вакцинації і дебати про ефективність вакцини AstraZeneca для літніх людей, опитування показують широкий інтерес південнокорейців до вакцинації.
У п’ятницю щеплення будуть зроблені 5 266 співробітникам будинків престарілих та пацієнтам в 213 установах, а також в 292 лікарнях протягом п’яти днів.
- Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- За минулу добу, 25 лютого, в Україні 1179 осіб отримали щеплення проти COVID-19.