У п'ятницю, 26 лютого, в Південній Кореї стартувала кампанія з вакцинації від COVID-19.

Про це пише Reuters.

Перші дози вакцини AstraZeneca почали вводити в 9 ранку (00:00 за Гринвічем) працівникам будинків престарілих та деяким пацієнтам в установах по всій країні.

У суботу влада планує почати надавати 117 000 доз вакцини, розробленої Pfizer Inc і BioNTech SE, що поставляється в рамках програми COVAX, приблизно 55 000 медичних працівників в установах по лікуванню коронавірусу.

Незважаючи на скарги на повільний початок вакцинації і дебати про ефективність вакцини AstraZeneca для літніх людей, опитування показують широкий інтерес південнокорейців до вакцинації.

У п’ятницю щеплення будуть зроблені 5 266 співробітникам будинків престарілих та пацієнтам в 213 установах, а також в 292 лікарнях протягом п’яти днів.