У Південній Кореї майже сто осіб, які вважалися повністю перемігшими коронавірус COVID-19, повторно захворіли.

Про це повідомляє Reuters.

За даними корейських центрів по контролю і профілактиці захворювань (KCDC), 91 пацієнт дали позитивний результат на COVID-19 вже після того, як були виписані з лікарні.

Представники органів охорони здоров’я Південної Кореї заявили, що залишається неясним, що стоїть за цією тенденцією, а епідеміологічні розслідування на даний момент тривають.

Зазначається, що перспектива повторного зараження людей цим вірусом викликає міжнародну стурбованість, оскільки багато країн сподіваються, що у інфікованих груп населення буде вироблений достатній імунітет для запобігання відновлення пандемії.

Однак, на думку експертів, ймовірно, мова йде не про повторне інфікування, а про реактивацію вірусу. Тобто залишки вірусу все ще можуть перебувати в організмах пацієнтів, але не бути заразними і не становити небезпеку для носія.

Південна Корея в п’ятницю повідомила про 27 нові випадки, після чого загальна кількість коронавірусу в країні досягла 10 450 випадків, 211 з яких були летальними. У місті Тегу, який пережив першу великий спалах COVID-19 за межами Китаю, вперше з кінця лютого було зареєстровано 0 нових випадків.