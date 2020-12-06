У Південній Кореї зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання Covid-19, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними Корейського агентства з контролю і профілактиці захворювань, зараз в Південній Кореї коронавірусів хворіє 7 873 людини. За добу зареєстрували 599 місцевих і 32 завезених випадку.

У столиці Сеулі – 470 випадків Covid-19.

Таким чином, з початку епідемії загальна кількість випадків захворювання Covid-19 в Південній Кореї склало 37 546 осіб і 545 випадків смерті.

Влада Південної Кореї в неділю розглянуть можливість посилення карантину. Прем’єр-міністр Чон Се Гюн назвав епідеміологічну ситуацію “критичною”, зазначивши, що кількість заражень продовжує рости в тривожному темпі.

Влада також застерігають від ймовірної появи нового джерела спалаху COVID-19 після завершення загальнонаціональних іспитів. Студентів закликали уникати відвідування караоке-барів і інтернет-кафе.