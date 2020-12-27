Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань зафіксувало 970 нових випадки зараження коронавірусом за добу.

Про це повідомляється на сайті KDCA.

За четвер, 24 грудня, в Південній Кореї було зафіксовано рекордну від початку пандемії кількість нових хворих на коронавірус за добу — 1237. Після цього щодобовий приріст пішов на спад.

Відтак за суботу, 26 грудня, було виявлено 970 нових випадків зараження. Це найменший показник за останні 5 днів, однак відрив від рекордного показника залишається незначним.

Загалом від початку року в країні зафіксували вже майже 57 випадків зараження коронавірусом. 808 пацієнтів померли, з них 15 — за останню добу.

Наразі країна переживає вже третій, найсильніший сплеск захворюваності на коронавірус.

За інформацією видання Reuters, уряд планує провести зустріч в неділю, аби обговорити посилення правил соціального дистанціювання до найжорсткішого рівня.