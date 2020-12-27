Про це повідомляється на сайті KDCA.
За четвер, 24 грудня, в Південній Кореї було зафіксовано рекордну від початку пандемії кількість нових хворих на коронавірус за добу — 1237. Після цього щодобовий приріст пішов на спад.
Відтак за суботу, 26 грудня, було виявлено 970 нових випадків зараження. Це найменший показник за останні 5 днів, однак відрив від рекордного показника залишається незначним.
Загалом від початку року в країні зафіксували вже майже 57 випадків зараження коронавірусом. 808 пацієнтів померли, з них 15 — за останню добу.
Наразі країна переживає вже третій, найсильніший сплеск захворюваності на коронавірус.
За інформацією видання Reuters, уряд планує провести зустріч в неділю, аби обговорити посилення правил соціального дистанціювання до найжорсткішого рівня.
- Раніше повідомлялося, що безсимптомні пацієнти з COVID-19 провокують спалахи нових випадків захворювань у Південній Кореї, що значно ускладнює контроль влади країни над ситуацією з поширенням коронавірусу.