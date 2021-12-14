Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що розслідує загадкові випадки смерті 89 осіб, які померли від невідомої недуги у Фангаку (Південний Судан).

Про це повідомляє інформаційне агенство BBC.

Минулого тижня місцеве міністерство охорони здоров’я повідомило, що невідома хвороба забрала життя десятків людей у цьому районі. Він став одним із найпостраждаліших від нещодавньої повені.

Експерти підозрювали холеру через те, що регіон пережив повінь. Проте перші аналізи дали негативні результати.

“Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб вона оцінила ризики та провела розслідування; саме так експерти зможуть зібрати зразки у хворих людей. Та попередньо ми вже маємо 89 смертей”, – заявила представниця з ВООЗ Шейла Бая.

Вона сказала, що до району Фангак неможливо дістатися через повінь, і команда чекала на вертоліт, щоб повернути їх до столиці Джуби в середу.

Крім того, за даними ЗМІ, сталася масова загибель свійських тварин. Люди зіткнулися з браком харчів, медзаклади переповнені.