У Північній Кореї залучили фабрики до пошиття зимової форми для російських військових. Низці підприємств постачає матеріали для одягу Росія.

Про це повідомило Radio Free Asia.

Видання посилається на інформацію від своїх джерел у КНДР. За їхніми даними, до пошиття форми залучено щонайменше три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Сировину для форми, білизни і взуття надає Росія.

Надалі амуніцію доставляють до РФ через вузький перешийок, що сполучає країни. Цей шлях “розморозили” на початку листопада після восьмимісячної паузи через пандемію COVID-19.

Стверджується, що вже майже місяць у великих обсягах виготовляють форму на фабриці у Моранбонгу (Пхеньян).

Кілька тижнів тому російське посольство у КНДР заявляло, що Росія “зацікавлена купувати одяг та взуття” з Північної Кореї. Ймовірно, отримана інформація від джерел пов’язана з цією заявою.

Зазначимо, що Північній Кореї заборонили будь-який експорт виробів текстильної промисловості резолюцією ООН 2375 від вересня 2017 року.

Співрозмовник видання додав, що КНДР вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти. Зокрема особливо після вимушеної паузи через пандемію.