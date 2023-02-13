У Північній Кореї видали наказ, аби жінки і дівчата з іменем "Джу Ае" змінили свої свідоцтва про народження. Влада заявила, що це ім'я зарезервовано для осіб "найвищої гідності".

Про це повідомило Insider.

Видання зіслалося на два джерела, одне з яких живе в Північному Пхьонгані, а інше – у Південному Пхьонгані. Накази видали місцеві органи влади в містах Чонджу та Пхьонсон щодо зміни свідоцтв про народження.

Донька глави КНДР Кім Джу Ае вперше з’явилася на публіці у листопаді 2022 року, коли вона разом з батьком інспектувала випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Вдруге її побачили, коли Кім Джу Ае відвідала широко розрекламований державний банкет, сфотографувавшись із високопоставленими генералами Північної Кореї.

Раніше Кім Чен Ин заборонив мати ім’я “Чон Ин”, наказавши тим, хто мав його у 2014 році, законно змінити свої свідоцтва про народження.

“Директива була “добровільною”, але, як ми знаємо, у Північній Кореї небагато речей є добровільними, особливо коли йдеться про накази від керівництва”, – сказала Су Кім, колишня аналітик ЦРУ, а зараз політичний аналітик американського аналітичного центру. “Тож ця остання заборона імен не є чимось незвичайним для Північної Кореї”.

Дехто припускав, що донька глави Північної Кореї може бути спадкоємицею, але режим досі не підтвердив це. Зокрема державні ЗМІ не розпочали превентивного прославлення призначеного наступника або надання їй важливих титулів, як було з Кім Чен Ином до приходу до влади.

“Однак припустімо, що Кім вирішить порушити традицію та викроїти власний унікальний шлях, щоб призначити та підготувати свого наступника. Очевидно, набагато складніше передбачити поведінку режиму в цьому випадку”, – сказала аналітик.