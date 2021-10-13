У Північній Кореї влаштували демонстрацію військового потенціалу для лідера країни — Кім Чен Ина. Політик спостерігав за навичками спецпризначенців, які розбивали бетон, лежали на склі та стрибали через військову техніку.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Кадри з показових навчань опублікували державні ЗМІ Північної Кореї. Головна мета виставки — показати Кім Чен Ину, чому навчилися військові, а також продемонструвати ядерний потенціал країни.

Спецпризначенці продемонстрували перед лідером країни, як вміють лежати на цвяхах та склі, гнути залізо, розбивати бетон та стрибати через військову техніку. Дійство відбулося в Пхеньяні. Військові, по суті, виступали перед політичним лідером, який сидів на трибуні. Він постійно посміхався та аплодував військовим.

У промові Кім Чен Ин сказав, що КНДР має в арсеналі “ядерну зброю нового покоління” та “непереможну армію”, аби “протистояти у ворожнечі зі США”. Також він додав, що не збирається воювати із найближчим сусідом – Південною Кореєю.

“США неодноразово заявляли, що не налаштовані вороже до нашої країни, але жодним чином цього не довели… США продовжують провокувати напружені відносини в регіоні своїми неправильними діями та заявами”, – сказав політик з трибуни.

До слова, демонстрація була присвячена 76-й річниці владної Робітничої партії Північної Кореї.

19 вересня агентство Associated Press повідомило про те, що Північна Корея розширює потужності заводу по збагаченню урану на ядерному комплексі в Йонбені. Таким чином хочуть розширити виробництво бомб та ракет.