У Великобританії в Північному Йоркширі 10-річний хлопчик більше години дрейфував у відкритому морі, користуючись порадами з документального фільму.

Про це повідомляє BBC.

Дитина зникла безвісти 31 серпня Північному Йоркширі, він з батьками в цей день відправився на пляж. Пізніше міська рятувальна шлюпка виявила його в море, він плив на спині, розкинувши руки і ноги і кликав на допомогу.

Вітер і припливи пронесли його через весь затоку.

Рульовий рятувальної шлюпки розповів, що дитина дивилася документальний фільм BBC “Порятунок життів на морі” і дотримувався порад рятувальників. Це допомогло йому протриматися на воді годину.

Дитину передали батькам, після його оглянули медики.