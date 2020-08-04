Про це повідомляє BBC.
Дитина зникла безвісти 31 серпня Північному Йоркширі, він з батьками в цей день відправився на пляж. Пізніше міська рятувальна шлюпка виявила його в море, він плив на спині, розкинувши руки і ноги і кликав на допомогу.
Вітер і припливи пронесли його через весь затоку.
Рульовий рятувальної шлюпки розповів, що дитина дивилася документальний фільм BBC “Порятунок життів на морі” і дотримувався порад рятувальників. Це допомогло йому протриматися на воді годину.
Дитину передали батькам, після його оглянули медики.
- Раніше повідомлялося, що в Одесі успішно завершилася рятувальна операція по звільненню зграї дельфінів, які чотири дні не могли виплисти з акваторії міського пляжу у відкрите море.