У поїзді Рівне — Київ — Миколаїв пасажир розбив скло і почав погрожувати співробітникам поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

У відомстві заявили, що під час патрулювання потягу №122 сполученням Рівне – Київ – Миколаїв до поліції охорони звернувся провідник і повідомив, що в тамбурі вагона хтось розбив скло.

Правоохоронці звернули увагу на чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння та порізами на руках.

Фото: Нацполіція

У поліції заявили, що під час допиту, чоловік почав поводитися агресивно, ображав присутніх, а потім дістав ніж і почав погрожувати.

Правоохоронці вгамували дебошира і передали його колегам-поліцейським з Черкаської області.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.