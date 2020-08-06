Про це повідомляє пресслужба поліції.
У відомстві заявили, що під час патрулювання потягу №122 сполученням Рівне – Київ – Миколаїв до поліції охорони звернувся провідник і повідомив, що в тамбурі вагона хтось розбив скло.
Правоохоронці звернули увагу на чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння та порізами на руках.
Фото: Нацполіція
У поліції заявили, що під час допиту, чоловік почав поводитися агресивно, ображав присутніх, а потім дістав ніж і почав погрожувати.
Правоохоронці вгамували дебошира і передали його колегам-поліцейським з Черкаської області.
Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.
- Ситуація з побиттям жінки у потязі сполученням “Маріуполь — Київ” вночі 31 липня перебуває на контролі органів операційного управління “Укрзалізниці”.