Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зокрема, серед основних причин загорання – погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

За попередньою інформацією, загальна площа пожежі сягає близько 5 тисяч гектарів. Зазначається, що внаслідок надзвичайної ситуації загинули четверо місцевих мешканців, вогнем пошкоджено та знищено понад сотню будинків громадян.

“Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз. Основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони“, – повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він також додав, що до документування та фіксації обставин надзвичайної події залучено понад 20 слідчих у складі посилених слідчо-оперативних груп, створені пошукові групи оперативників блоку кримінальної поліції. Крім того, на охорону публічної безпеки і порядку на місці ліквідації пожеж задіяно більше 60 поліцейських.