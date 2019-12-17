У поліції назвали найімовірнішу причину пожежі в Одеському коледжі

За попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованому на вулиці Троїцькій, сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів.

Про це розповів очільник поліції Одеської області Олег Бех, повідомляє прес-служба відомства.

Він зазначив, що це лише попередній висновок щодо причини пожежі. Остаточні висновки зробить пожежно-технічна експертиза, яка буде призначена на підставі акта ДСНС, а також вилучених з місця події предметів і документів.

“Зараз продовжується активна робота по розслідуванню цієї страшної трагедії: розпочався додатковий огляд місця події, участь у якому, крім наших працівників, будуть брати експерти з Києва, тривають допити, призначено 63 експертизи. Станом на сьогодні у нас ще залишилися невиданими тіла 11-тьох загиблих у пожежі. За прикметами, одягом, особистими речами ми розуміємо, хто ці люди, а до кінця тижня вже повинні надійти та перші результати генетичної експертизи. Це означає, що наступного тижня ми зможемо розпочати роботу з рідними загиблих, щоб вони змогли забрати тіла своїх близьких”, – наголосив Бех.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.