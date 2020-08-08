Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням правил карантину.

У поліції пояснили, що це пов’язано з великою кількістю фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств.

Там також зазначили, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і не складають адмінпротокол.