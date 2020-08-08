Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням правил карантину.
У поліції пояснили, що це пов’язано з великою кількістю фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств.
Там також зазначили, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і не складають адмінпротокол.
- В Україні закрили більше тридцяти нічних клубів за порушення правил карантину.