Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко завірив, що правоохоронці не знають, чи брав участь у сутичках під Верховною Радою України чоловік, що помер на вулиці Інститутській.

Про це він розповів на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент #Букв.

“Зараз є інформація, що під час сутичок померла людина і нібито від дій поліції. Хочу сказати, що особа померлого встановлена. Він 79 року народження. “Швидка” його забирала з адреси Інституцька вулиця, 16. Там йому надавалась допомога, це було більш ніж за годину до останніх подій, останньої сутички. Він попередньо помер через серцеву недостатність. В нас є довідка”, – сказав Крищенко.

Він додав, що рідні померлого розповіли, що вночі йому теж стало зле.

“Завтра буде розтин і буде встановлена остаточна причина смерті, а також обставини, які цьому передували”, – наголосив начальник поліції Києва.

На уточнювальне запитання, чи брав померлий участь в акціях і сутичках під Радою, Крищенко зазначив: