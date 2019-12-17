Про це він розповів на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент #Букв.
“Зараз є інформація, що під час сутичок померла людина і нібито від дій поліції. Хочу сказати, що особа померлого встановлена. Він 79 року народження. “Швидка” його забирала з адреси Інституцька вулиця, 16. Там йому надавалась допомога, це було більш ніж за годину до останніх подій, останньої сутички. Він попередньо помер через серцеву недостатність. В нас є довідка”, – сказав Крищенко.
Він додав, що рідні померлого розповіли, що вночі йому теж стало зле.
“Завтра буде розтин і буде встановлена остаточна причина смерті, а також обставини, які цьому передували”, – наголосив начальник поліції Києва.
На уточнювальне запитання, чи брав померлий участь в акціях і сутичках під Радою, Крищенко зазначив:
“Ми не можемо у нього спитати. Я вам просто кажу, де його забрали. А в нього буде судово-медична експертиза, огляд судовий медик зробить і вже дасть висновок, які в нього можливо тілесні ушкодження, є вони чи немає. І остаточно надасть причину смерті”.
- Під стінами Верховної Ради, де проходять чотири акції протесту, відбулися сутички.
- В результаті сутичок постраждали двоє правоохоронців.
- #Букви опублікували відео сутичок.
- Пізніше сутички відновилися, є постраждалі серед мітингувальників.