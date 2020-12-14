Про це повідомляє пресцентр МВС.
“Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен”, – сказано в повідомленні.
На сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак у подальшому шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот.
Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, а й передають персональні дані аферистам.
Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:
отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;
не переходити за сумнівними посиланнями;
не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім;
якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку;
у разі підозри шахрайських дій – негайно повідомляти правоохоронні органи.
- Правоохоронці викрили у Києві іноземця, який крав гроші з банківських рахунків громадян.