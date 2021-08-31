Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
“Працівники виправної колонії “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю“, де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення“, – зазначила вона.
Денісова наголосила, що після вакцинації стан здоров’я Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.
Водночас, адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.
“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги. Прошу Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю“ та відвідати Геннадія Лимешка“, – додала уповноважена Верховної Ради з прав людини.
- 15 серпня 2017 року в ФСБ РФ заявили про затримання в окупованому Криму “агента” СБУ Геннадія Лимешка.
- 18 серпня того ж року Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням повідомити, де міститься затриманий українець Геннадій Лимешко.
- У травні 2018-го окупанти Криму визнали Лимешка винним в “незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин”. Так званий суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.