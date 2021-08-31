Українському політвʼязню Кремлю Геннадію Лимешку примусово зробили щеплення проти коронавірусу вакциною, яка не визнана Всесвітньою організацією охорони здоровʼя. Через що його стан погіршився.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Працівники виправної колонії “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю“, де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення“, – зазначила вона.

Денісова наголосила, що після вакцинації стан здоров’я Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.

Водночас, адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги. Прошу Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю“ та відвідати Геннадія Лимешка“, – додала уповноважена Верховної Ради з прав людини.