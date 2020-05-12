У українського політвʼязня Сергія Бугайчука, який утримується в Росії, підозра на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“В українського політв’язня Сергія Бугайчука підозра на зараження коронавірусною інфекцією – з’явилися симптоми гострої респіраторної хвороби: сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль та біль у суглобах”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєве погіршення стану здоров’я у Сергія відбулося після того, як його етапували з Брянського СІЗО до “ФКУСИЗО-7 УФСИН России по г. Москве”. По прибуттю до московської в’язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19.

Денісова наголосила, що адміністрація “ФКУ СИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве”, де утримується Сергій, досі не забезпечила його належною медичною допомогою — не зроблено жодного аналізу. Крім того, не забезпечено засобами індивідуального захисту та дезінфектором.

“Керівництво пенітенціарної установи країни-окупанта свідомо порушує права громадянина України, передбачені пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН і статтею 17 Федерального закону № 103-ФЗ “Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів”, – додала вона.

У зв’язку з цим Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів. Також вона закликала міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію, щоб вона не порушувала права українців і звільнила політвʼязнів.