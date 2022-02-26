Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.

В Україну приїхав воювати проти наших громадян командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович.

Він – випускник Казанського військового танкового училища, має двох дітей, одружений.

Танк, в якому він знаходився, підбили військові ЗСУ, сам окупант вижив і потрапив у полон.

“Вірте в ЗСУ! Слава Україні!”, – наголошується у відомстві.