Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.
В Україну приїхав воювати проти наших громадян командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович.
Він – випускник Казанського військового танкового училища, має двох дітей, одружений.
Танк, в якому він знаходився, підбили військові ЗСУ, сам окупант вижив і потрапив у полон.
“Вірте в ЗСУ! Слава Україні!”, – наголошується у відомстві.
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