Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
Загалом у заручниках перебувають 42 члени екіпажів суден та дружина капітана судна Smarta. Вони вже пройшли “перевірку” у фільтраційному таборі в Мангуші. Їх утримують під наглядом озброєних російських військових у тимчасово окупованому Донецьку.
Омбудсменка звернулася до комісії ООН з розслідування порушень прав людини з проханням врахувати ці воєнні злочини з боку РФ.
“Захоплення цивільних осіб у заручники Росії порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 та 5 конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантоване статтею 2 протоколу №4 до конвенції”, — йдеться у повідомленні.
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