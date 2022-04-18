У маріупольському морському порту російські окупанти утримують у полоні членів екіпажів трьох іноземних вантажних суден. Серед них кораблі Azburg під прапором Домініки, Smarta і Blue Star-1 під прапором Ліберії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Загалом у заручниках перебувають 42 члени екіпажів суден та дружина капітана судна Smarta. Вони вже пройшли “перевірку” у фільтраційному таборі в Мангуші. Їх утримують під наглядом озброєних російських військових у тимчасово окупованому Донецьку.

Омбудсменка звернулася до комісії ООН з розслідування порушень прав людини з проханням врахувати ці воєнні злочини з боку РФ.

“Захоплення цивільних осіб у заручники Росії порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 та 5 конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантоване статтею 2 протоколу №4 до конвенції”, — йдеться у повідомленні.