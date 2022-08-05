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У половині українських областей сьогодні пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня

Згідно з прогнозами синоптиків, дощовий фронт, який декілька днів тримав у полоні всі області, окрім західних, почне відступати. Вже сьогодні у майже всіх областях правобережжя буде сонячно, а от на лівобережжі утримається дощова погода.

П’ятниця, 5 серпня 2022, 07:21
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході збережеться сонячна та спекотна погода. Стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 градуса. У Львівській області буде найтепліше – до +32, а на Хмельниччині +27…+29 градусів.

У центральних областях без опадів лише на Вінниччині, всі інші регіони накриють дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +27 градусів.

На півночі всюди, окрім Житомирської області, пройдуть дощі з грозами. Стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів.

На сході дощі та грози очікуються у всіх областях, а температура повітря прогріється до +26…+28 градусів.

На півдні без опадів лише на Одещині, в інших областях – грози та дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів.

У Києві 5 серпня дощі та грози, а температура повітря від +27 до +29 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 5 серпня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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