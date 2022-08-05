У половині українських областей сьогодні пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході збережеться сонячна та спекотна погода. Стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 градуса. У Львівській області буде найтепліше – до +32, а на Хмельниччині +27…+29 градусів.
У центральних областях без опадів лише на Вінниччині, всі інші регіони накриють дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +27 градусів.
На півночі всюди, окрім Житомирської області, пройдуть дощі з грозами. Стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів.
На сході дощі та грози очікуються у всіх областях, а температура повітря прогріється до +26…+28 градусів.
На півдні без опадів лише на Одещині, в інших областях – грози та дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів.
У Києві 5 серпня дощі та грози, а температура повітря від +27 до +29 градусів.
- Нагадаємо, найпосушливіший липень за останні декілька десятиліть цьогоріч зафіксовано одразу у двох європейських країнах – Англії та Франції.