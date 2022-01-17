У Польщі анонсували зустріч Анджея Дуди та Володимира Зеленського для обговорення вимог Кремля

Про це заявив голова Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Павел Солох в етері Польського радіо.
“Попереду тиждень, протягом якого заплановано численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент також зустрінеться з президентом України”, – зауважив керівник БНБ.
За його словами, терміновість консультацій викликана позицією росіян, котрі після перемовин “не відмовилися від своїх, надто радикальних вимог, а прямо кажучи – нахабних”.
Окрім цього, ситуацію Павел Солох називає “критичною” та не відкидає можливість подій за будь-яким сценарієм.
Водночас ймовірність початку військової агресії РФ з метою захоплення усієї території України глава БНБ вважає найменш ймовірною.
“Наразі Росія стоїть перед дилемою. У разі, якщо Захід буде наполягати на нинішніх позиціях та умовах, Путін нічого не доб’ється, тож захоче бодай щось зробити”, – наголосив Солох.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау певен, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною Європа може опинитися у війні. Про це він сказав під час засідання постійної Ради ОБСЄ.
- При цьому, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
- Також повідомлялось, що міністерство національної оборони Польщі підписало контракт на постачання 100 польських військових безпілотників. Безпілотні літальні комплекси будуть оснащені електрооптичними боєголовками.