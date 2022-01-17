ЗеПорушення

54

Всього порушень

52

Днів без порушень
21:48 У Путіна погрожують розташуванням ядерної зброї поблизу Вашингтона
21:20 Справа Порошенка: Судді стало погано, потім інформацію спростували
20:58 У Польщі анонсували зустріч Анджея Дуди та Володимира Зеленського для обговорення вимог Кремля
19:19 Порошенка оголосили у розшук — МВС
19:01 Мелінда Сіммонс закликала всі політсили України об’єднатися проти агресії РФ
19:00 Про гендерну рівність, самореалізацію та розвиток: інтерв’ю зі співзасновницею УЖК Світланою Войцеховською
18:57 Справа Порошенка: до Печерського суду привезли автозаки
18:25 «Україна продовжить діалог з Німеччиною щодо постачання зброї», – Кулеба
18:24 Білорусь з Росією проведуть спільні військові навчання біля кордонів Україні у лютому
18:00 У 2023 році Moderna випустить комбінований лікарський засіб проти COVID-19 та грипу
17:46 Україна та НАТО підписали оновлений меморандум про спільну роботу над технологічними проєктами
17:45 В Італії відбувається дискримінація невакцинованих — Amnesty International
17:31 Прокуратура просить суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень
16:51 Суд скасував податкові штрафи «Укрнафти» на суму 394 млн грн
16:47 Спікер Верховної Ради Стефанчук одужав від COVID-19
16:44 ДБР оголосило ексміністра Демчишина в міжнародний розшук
16:15 У ПЦУ розвінчали міф про купання в ополонці на Водохреще
15:38 Політичне переслідування Порошенка є великою помилкою Зеленського — Олег Сенцов
15:17 «Путін намагається відновити Радянський Союз», – американський сенатор Ромні
15:10 Північна Корея запустила в море дві балістичні ракети – для демонстрації могутності
14:55 В Україну прибула делегація Конгресу США на чолі з сенаторами
14:42 «Йому потрібен політичний цвинтар в Україні» – Володимир Омелян про Зеленського
14:14 У Зеленського повернення Порошенка в Україну назвали «політичним TikTok»
13:57 В Африці виявлено «соцмережу», якій понад 50 000 років
13:42 У ДПСУ пояснили, чому прикордонники на 20 хвилин затримали Петра Порошенка
Ексклюзив
13:36 У Києві під будівлею суду сотні громадян вийшли на акцію підтримки Петра Порошенка
12:04 Через пандемію Ілон Маск став найбагатшою людиною світу – його статки зросли на 1000%
11:11 США та НАТО виступили на підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни
11:03 Віталій Кличко захворів на коронавірус
08:20 В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​5 072 нових випадків захворювання на COVID-19

У Польщі анонсували зустріч Анджея Дуди та Володимира Зеленського для обговорення вимог Кремля

Президент Польщі Анджей Дуда спільну зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським має намір обговорити відповідь на військову агресію Російської Федерації.

Понеділок, 17 січня 2022, 20:58
Підтримати

Про це заявив голова Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Павел Солох в етері Польського радіо.

“Попереду тиждень, протягом якого заплановано численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент також зустрінеться з президентом України”, – зауважив керівник БНБ.

За його словами, терміновість консультацій викликана позицією росіян, котрі після перемовин “не відмовилися від своїх, надто радикальних вимог, а прямо кажучи – нахабних”.

Окрім цього, ситуацію Павел Солох називає “критичною” та не відкидає можливість подій за будь-яким сценарієм.

Водночас ймовірність початку військової агресії РФ з метою захоплення усієї території України глава БНБ вважає найменш ймовірною.

“Наразі Росія стоїть перед дилемою. У разі, якщо Захід буде наполягати на нинішніх позиціях та умовах, Путін нічого не доб’ється, тож захоче бодай щось зробити”, – наголосив Солох.

Теги: Володимир Зеленський, Анджей Дуда, вимоги Кремля, підтримка України, Польща, Україна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook