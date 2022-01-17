У Польщі анонсували зустріч Анджея Дуди та Володимира Зеленського для обговорення вимог Кремля

Президент Польщі Анджей Дуда спільну зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським має намір обговорити відповідь на військову агресію Російської Федерації.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Павел Солох в етері Польського радіо.

“Попереду тиждень, протягом якого заплановано численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент також зустрінеться з президентом України”, – зауважив керівник БНБ.

За його словами, терміновість консультацій викликана позицією росіян, котрі після перемовин “не відмовилися від своїх, надто радикальних вимог, а прямо кажучи – нахабних”.

Окрім цього, ситуацію Павел Солох називає “критичною” та не відкидає можливість подій за будь-яким сценарієм.

Водночас ймовірність початку військової агресії РФ з метою захоплення усієї території України глава БНБ вважає найменш ймовірною.