Про це повідомляє Польське радіо. вторгнеться
“Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни”, – заявив Вонсік.
За словами Віцеміністра внутрішніх справ, Польща повинна бути готова до найгіршого сценарію.
“Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні”, – сказав він.
Мацей Вонсік додав, що мова йде про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування відповідно до Міжнародного гуманітарного права Женевської конвенції. Він також закликав не піддаватися паніці, та нагадав, що попереду Олімпіада у Пекіні.
“Здається, у Путіна настільки важливі стосунки з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього”, – оцінив він.
- У Польщі проводять консультації щодо спорядження зброї до України на тлі загрози нового нападу Російської Федерації. Там вже готові надати підтримку, проте, із міркувань безпеки поки що не розкривають подробиці.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.