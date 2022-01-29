Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що у разі вторгнення Росії в Україну на кордоні з Польщею можна чекати до мільйона біженців з України.

Про це повідомляє Польське радіо. вторгнеться



“Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни”, – заявив Вонсік.

За словами Віцеміністра внутрішніх справ, Польща повинна бути готова до найгіршого сценарію.

“Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні”, – сказав він.

Мацей Вонсік додав, що мова йде про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування відповідно до Міжнародного гуманітарного права Женевської конвенції. Він також закликав не піддаватися паніці, та нагадав, що попереду Олімпіада у Пекіні.